NAC Breda laat trainer Jean-Paul van Gastel gaan

Jean-Paul van Gastel vertrekt na dit voetbalseizoen als trainer bij NAC Breda. Hij kan zo op zoek naar een club in het buitenland, meldt de club uit de eerste divisie. Het contract met de oud-speler van onder meer Willem II en Feyenoord eindigt 30 juni. NAC zal de optie om het contract te verlengen niet lichten.

Van Gastel wilde al in de winterstop weg. Hij kon toen assistent worden van trainer Giovanni van Bronckhorst bij de Turkse topclub Besiktas, maar NAC gaf toen geen toestemming. Van Gastel heeft NAC meegedeeld dat hij nog steeds de wens heeft om in het buitenland te trainen.

Over het besluit om nu al het vertrek van de huidige trainer aan te kondigen, zegt technisch directeur Peter Maas: "Dit doe je liever pas als de competitie beslist is, maar we kunnen nu wel tijdig en gericht doorpakken. Dat doen we in de wetenschap dat de trainer tot op het laatst keihard doorwerkt om voor promotie te blijven strijden."

Van Gastel bevestigt dat. "Ik heb in de winterstop al gezegd: wat ik ook zelf van plan ben, ik blijf tot het einde van mijn contract alles geven om met NAC het hoogst mogelijke te bereiken. Dat verlang ik ook van mijn spelers en mijn staf."

NAC verloor vrijdag in Breda met 2-1 van MVV Maastricht en staat nu zevende in de Keuken Kampioen Divisie.