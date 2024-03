Bewoners genieten van massale carmeeting, de gemeente wat minder

Duizenden snelle bolides verzamelden zich vrijdagavond in Cuijk, omdat een groot Duits Instagram-account er een onaangekondigde en dus illegale carmeeting had georganiseerd. De politie deed er alles aan om de overlast van ronkende racewagens en gigantische mensenmassa te beperken. De inwoners van het dorp? Nou, die vonden het overwegend mooi eigenlijk. Medewerkers van de gemeente, die de achtergebleven rommel mochten opruimen, zijn wat minder enthousiast.

Nou vooruit, er ligt de volgende ochtend nog wat rotzooi op de straten in Cuijk. Pakjes waar vruchtensap in heeft gezeten, vuile handdoeken, bierblikjes en lege sigarettenpakjes liggen verspreid naast de wegen. En oké, sommige omwonendens konden niet goed slapen vanwege het lawaai en huisdieren hetzelfde verhaal.

“Maar daar stond een boel gezelligheid tegenover, hè", zegt bewoner Sjaak Schel. "Dus voor een keertje was het wel leuk. En dat vonden volgens mij de meeste mensen hier in Cuijk. Het leek wel op een feestje, dus we probeerden ervan te genieten."

Nou was het niet bepaald meteen genieten voor Sjaak. Hij stond een uur lang in de file toen hij vrijdagavond naar huis wilde rijden. Hij was al bijna in het dorp, maar doordat er zoveel auto's naar Cuijk reden voor de carmeeting was er een heus verkeersinfarct ontstaan.

“En toen ik eenmaal thuis was, rond een uur of half negen, kwamen er alleen maar meer auto’s bij. Het ging uiteindelijk niet om duizend, maar misschien om wel 5000 of 6000 auto’s hier. En in veel wagens zaten natuurlijk meerdere mensen. Er stonden hier uiteindelijk echt tienduizenden mensen in het dorp”, zegt Sjaak.