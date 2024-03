Dit is waarom niet hard werd ingegrepen bij de enorme carmeeting in Cuijk

De carmeeting met duizenden auto’s die vrijdagavond en -nacht in Cuijk plaatsvond moest vooral veilig en rustig worden afgerond, stelt de gemeente Land van Cuijk. Er werd daarom niet hard ingegrepen door de politie.

"Hard ingrepen kon eigenlijk niet eens. Je hebt met zo’n overmacht te maken dat dat op niets zou uitlopen”, stelt een woordvoerder van de gemeente. “Zelfs al zou je het graag anders zien: met de harde hand ingrijpen schiet in zo’n geval niet op.”

Er was vrijdagavond goed overleg met politie en justitie, laat de gemeente Land van Cuijk weten. “Complimenten aan de politie en de inzet van andere teams uit de regio en Duitsland’.

Van Kleef naar Cuijk

Het wordt steeds duidelijker wat er zich rond verkeer in en rond Cuijk kwam vrijdagavond en -nacht volledig vast te staan door een illegale Duitse carmeeting. Volgens de politie was er sprake van duizenden auto's en veroorzaakten de deelnemers daarmee flinke overlast op de wegen.

De auto’s troffen elkaar eerder op de avond op een grote parkeerplek in het Duitse Goch, onder Kleef. Dat meldt de Rheinische Post. Volgens de Duitse politie zouden er vanuit Duitsland zeker 2000 auto's met een boel kabaal naar Cuijk zijn getrokken.

Vanuit het Duitse plaatsje is het ruim 25 kilometer rijden naar Cuijk. Het is onduidelijk waarom de carmeeting in Cuijk plaatsvond. Op foto’s van de meeting is te zien dat er ook auto’s met Nederlandse kentekens meededen aan de meeting.

Carmeetings

Bij een carmeeting komen grote groepen autoliefhebbers samen om hun vaak ‘gepimpte’ auto’s te showen. Zo'n carmeeting wordt vaak op het laatste moment via sociale media afgesproken, zonder vooraf de politie en de gemeente in te lichten.

