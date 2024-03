Vleugels van eenden geamputeerd: NVWA neemt honderden vogels in beslag

Toezichthouder NVWA heeft deze maand ruim 279 vogels in beslag genomen bij twee handelaren in Brabant. Bij een van de handelaren ontdekten inspecteurs 109 eenden, waarvan de vleugels deels geamputeerd waren zodat ze niet meer kunnen vliegen. Deze ingreep is verboden in Nederland. Ook de handel in zulke vogels is verboden. Inspecteurs hebben daarop de eenden in beslag genomen. De handelaar kreeg een proces-verbaal.

Bij een ander bedrijf ontdekten inspecteurs 170 vogels waarvan niet duidelijk is waar ze vandaan komen. De handelaar kon dit ook niet duidelijk maken aan de hand van zijn administratie. Daarnaast droegen sommige vogels een te grote pootring of een ring waarmee geknoeid was. Deze vogels zijn in beslag genomen. Alle vogels zijn ondergebracht bij een gespecialiseerde opvang. Actieweek

De hele maand maart was er extra aandacht voor de vogelhandel in Nederland. Daarbij werkte de NVWA samen met de politie en Europol. Er is een levendige handel in vogels, voor een deel illegaal. Het kan dan gaan om beschermde inheemse en uitheemse vogels die in het wild zijn gevangen. Door de manier waarop ze worden gevangen en vervoerd sterven veel vogels. Door illegale handel in vogels worden sommige soorten bedreigd. Vaak is er ook sprake van dierenleed, benadrukt de NVWA.