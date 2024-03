Jan Biggel komt na alle feesthits met een heel lief liedje over zijn moeder

Er wordt wat afgelachen in het gesprek met Jan Biggel, de zanger van de monsterhit 'Ons moeder zeej nog'. "Ik kan toch helemaal nie zinge joh! Hahahaha!" Maar als interviewer Frank van Osch over Jans vader en moeder begint, komt ook de serieuze kant wel degelijk boven drijven. Luister naar een openhartige Jan Biggel in de nieuwe aflevering van de podcast 'Hee gaode mee'.

Jan Biggel was meer dan 50 jaar gewoon Jan van den Biggelaar. Bouwvakker en kroegtijger. Tot hij min of meer per ongeluk een liedje opnam. De rest is geschiedenis. Nu zet hij elke week feesttenten door het hele land op zijn kop.

Zijn moeder was een heel lieve vrouw. Ze heeft nooit meegemaakt dat haar zoon zanger werd. Daar had Jan zelf ook nooit rekening mee gehouden. Jan: "Wie vier jaar geleden had gezegd dat ik zanger zou worden, had ik hard uitgelachen!" Hij schrijft vooral feesthits, maar daar komt begin april verandering in. Dan komt hij met een heel lief liedje over zijn moeder. Biggel: "Ik wil dat gewoon doen. Een ode aan mijn moeder. Dat iedereen weet hoe onze band was."

Over zijn vader is hij veel minder positief. "Daor ga ik gin liedje over schrijve, over den dieje. Da wordt een heel lillik liedje", zegt Jan. Zijn jeugd was niet zo leuk. Vriendjes mochten niet bij Jan komen spelen door het imago van zijn vader. "Maar ik ben ouder geworden en ik heb het een plaats gegeven."

Deze en nog veel meer verhalen uit het openhartige gesprek met Jan Biggel luister je in je favoriete podcast-app. Daar vind je ook oudere afleveringen van onze dialect-podcast met bijvoorbeeld JW Roy, Gerard van Maasakkers of Zjef Naaijkens.