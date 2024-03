PSV lijdt eerste nederlaag van het seizoen op bezoek bij NEC

PSV heeft zaterdag voor het eerst dit seizoen een Eredivisiewedstrijd verloren. Bij NEC kwam het nog wel op voorsprong, maar daarna gaf de koploper het duel volledig uit handen en stond er na 90 minuten een 3-1 eindstand op het scorebord. PSV verspeelde vóór het duel met NEC slechts zes punten. Feyenoord kan zondag het gat met de Eindhovense club verkleinen tot zeven punten.

PSV stond dit seizoen pas 85 minuten op achterstand, in Nijmegen werden daar 41 minuten aan toegevoegd. Na een zorgeloos begin waarin PSV één keer wist te scoren via Johan Bakayoko ging het steeds meer fouten maken. Die fouten werden afgestraft door NEC dat vlak na rust brutaal de leiding nam.

Niet voor het eerst dit seizoen liet PSV na de kansen te benutten. Het kwam op voorsprong en kon via onder anderen Hirving Lozano, Luuk de Jong en Guus Til de marge uitbreiden. Aan de andere kant ging het mis in de opbouw. Joey Veerman verloor de bal en maakte daarbij een overtreding op Sylla Sow. Dat werd bestraft met een penalty die werd binnengeschoten door Lasse Schöne.

Vroege wissel Lozano

Peter Bosz was niet tevreden en haalde al in de rust Lozano naar de kant voor Malik Tillman. Na nog geen vijf minuten in de tweede helft lag een tweede Nijmeegse treffer al achter PSV's keeper Walter Benítez. Kodai Sano schoot een rebound binnen.

PSV moest dus in de achtervolging om de ongeslagen status te behouden. De Eindhovenaren verloren nog geen wedstrijd en met een 2-1 achterstand hing er toch wel een grote stunt in de lucht. Waar in de eerste helft PSV veel kansen creëerde viel dat daarna zwaar tegen.

De zorgen voor PSV werden zelfs groter want na ruim een uur voetballen zette Sow NEC op een 3-1 voorsprong. De klus om ongeslagen te blijven in de Eredivisie werd ineens een hels karwei.

Rampmiddag

De eerste grote kans voor PSV in de tweede helft viel pas een kwartier voor tijd te noteren. De Jong kopte een bal uit een corner op de lat. Verder was het zeer matig wat PSV op de mat legde. De rampmiddag werd compleet nadat tien minuten voor tijd De Jong faalde vanaf elf meter. De spits schoot erg zwak in waardoor Jasper Cillessen de penalty kon keren.

Tot een slotoffensief kwam de formatie van trainer Peter Bosz niet meer, waardoor ze voor het eerst dit seizoen verliest in de competitie. Feyenoord heeft zondag de kans om het gat met de koploper te verkleinen tot zeven punten. Met nog zeven wedstrijden te gaan lijkt er nog altijd geen vuiltje aan de lucht voor de Eindhovense club. Maar deze nederlaag zal hard aankomen. Het was het eerste competitieverlies sinds januari 2023.

NEC-uit was voor PSV nog een van de moeilijkste wedstrijden dit seizoen op weg naar de landstitel. De Nijmeegse club steeg door de winst naar de zesde plaats. Alleen AZ staat van de komende tegenstanders van PSV nog hoger op de ranglijst. Over een paar dagen wacht degradatiekandidaat Excelsior.