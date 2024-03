Eerste nederlaag komt hard aan bij PSV: 'Het was echt heel slecht'

Peter Bosz was geschrokken van zijn PSV. De trainer zag een onherkenbaar elftal voor het eerst dit seizoen verliezen in de competitie. Na afloop was de trainer niet mals voor zijn ploeg. “Ik heb ze vaak complimenten gegeven, maar vandaag was het echt heel slecht.” Jerdy Schouten nuanceerde de uitspraak van zijn trainer en zocht het vooral bij de aanval.

PSV verloor zaterdag met 3-1 van NEC en is daardoor de ongeslagen status in de competitie kwijt. Peter Bosz vond het een terechte nederlaag en verweet zijn ploeg dat ze met een verkeerde instelling op het veld stond. “De spelers hadden een hooghartige houding op het veld. Het was misschien zelfs een beetje arrogant. Dat sloeg helemaal nergens op. Het is ook nergens op gebaseerd. Het was van de eerste tot de laatste minuut onherkenbaar. We hebben zulke goede voetballers, maar dat heb ik vandaag niet gezien.”

"Dit was zwaar ondermaats."

“Ik heb de spelers dit seizoen vaak complimenten gegeven”, vervolgde de trainer zijn verhaal. “Maar vandaag was het echt heel slecht. Dit was zwaar ondermaats. Ik heb er ook geen verklaring voor.” Naast Bosz zat Jerdy Schouten. De middenvelder werd geconfronteerd met de uitspraken van zijn trainer. “Ik snap waar zijn opmerking over arrogantie vandaan komt, maar het slaat natuurlijk nergens op. Het leek misschien zo, maar dat was niet het geval. We kwamen gewoon overal te laat en dan is het heel moeilijk om een wedstrijd te winnen.”

"Wij worden niet ineens zenuwachtig."