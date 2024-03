RKC pakt punt tegen Heerenveen en verlaat zestiende plek

RKC Waalwijk heeft de zestiende plek in de Eredivisie overgedaan aan Excelsior. De Waalwijkers speelden in eigen stadion gelijk tegen sc Heerenveen (1-1) en hebben nu een punt meer dan de Rotterdammers. De club die als zestiende eindigt, moet aan het einde van het seizoen een langer verblijf op het hoogste niveau zien te bewerkstelligen via de play-offs.

Bij Heerenveen speelde Thom Haye, die deze week debuteerde als international voor Indonesië, zijn tweehonderdste wedstrijd in de Eredivisie. De Friezen hadden voor rust de overhand, maar wisten niet toe te slaan. RKC kreeg via David Min ook een kans, maar de spits stuitte op keeper Mickey van der Hart. Na rust drukte Heerenveen het overwicht wel uit in een doelpunt. Osame Sahraoui veroverde in de 52e minuut de bal op Juriën Gaari en legde na een goede individuele actie de bal op het hoofd van Pelle van Amersfoort: 0-1. Voor Van Amersfoort is het zijn negende doelpunt in de competitie dit seizoen, een persoonlijk record. Gelukkig langszij

RKC kwam in de 69e minuut wat gelukkig langszij. Een afstandsschot van Kevin Felida werd van richting veranderd, waardoor Van der Hart kansloos was (1-1). Heerenveen zakte door het puntenverlies naar de elfde plek.