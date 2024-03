3 gewonden bij steekpartij na ruzie sekswerker, chauffeur en Roemenen

Drie mensen zijn zondagochtend gewond geraakt bij een steekpartij bij KAFRA Housing, aan de Professor Veltmanweg in Waalwijk. In dit gebouw wonen vooral arbeidsmigranten. Hulpdiensten rukten massaal uit om hulp te verlenen. Wat er precies gebeurd was, kregen de agenten niet naar boven, maar het zou mogelijk gaan om ruzie tussen een sekswerker, haar chauffeur, klanten en andere bewoners van het complex.

Rond zes uur werd de politie gewaarschuwd. In totaal kwamen elf politieauto's, drie ambulances, een traumahelikopter, een arrestantenbus van de politie en een hondengeleider met zijn hond naar de Veltmanweg. Toen de agenten aankwamen, zagen ze meerdere gewonden. In een van de kamers hielden ze een vrouw aan die messen in de buurt had liggen.

Uiteindelijk werden zeven Roemenen aangehouden: vier mannen en drie vrouwen. Van die zeven waren er drie gewond. Zij werden naar een ziekenhuis gebracht. Een van hen moest in het ziekenhuis blijven. De andere zes verdachten zijn vastgezet. De recherche gaat de zaak onderzoeken.