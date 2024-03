Opzettelijke aanrijding na caféruzie en achtervolging door de stad

Een 22-jarige man uit het Belgische Essen is zaterdagnacht aangehouden nadat hij - vermoedelijk opzettelijk - een andere automobilist aanreed op de Konijnenberg in Breda. De mannen hadden vlak daarvoor ruzie met elkaar gekregen in een café in Breda.

Toen de agenten aankwamen op de Konijnenberg zagen ze daar de twee beschadigde auto's staan en verschillende mannen die ruzie hadden. Het duurde even voordat duidelijk werd wat er gebeurd was. Achtervolging

Toen bleek dat twee groepen al eerder ruzie hadden gehad in een café in de stad. Lopend naar hun auto kwamen ze elkaar weer tegen en werd er heen en weer gescholden. Die ruzie zette zich voort met de twee auto’s waarin de betrokkenen vertrokken. Er ontstond een achtervolging waarbij de twee auto's op elkaar botsten. De politie vermoedt dat de Belg met zijn pick-up opzettelijk de auto van de andere man aanreed. Vervolgens zou het slachtoffer met een ijzeren pijp zijn geslagen. Flink stuk dwarsgezeten

Beide automobilisten hebben elkaar volgens de politie een flink stuk dwarsgezeten. Onder meer op de Noordelijke Rondweg, de Belcrumweg en de Terheijdenseweg. Wie rond vier uur 's nachts iets heeft gezien wat met deze zaak te maken zou kunnen hebben, wordt gevraagd zich bij de politie te melden.

De auto's stonden na de botsing op de Konijnenberg in Breda zo'n vijfhonderd meter uit elkaar (foto: Perry Roovers/SQ Vision).