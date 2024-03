Mathieu van der Poel wint met machtsvertoon zijn derde Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel heeft voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Van der Poel demarreerde op de spekgladde Koppenberg en liet de rest van het peloton achter zich. Op finish had Van der Poel een voorsprong van een minuut op zijn achtervolgers. Luca Mozzato eindigde als tweede en de Australiër Michael Matthews legde beslag op de derde plek.

Van der Poel is de zevende renner die 'de Ronde' drie keer heeft gewonnen. Van der Poel won de belangrijkste Vlaamse wielerklassieker eerder in 2020 en 2022. Vorig jaar werd de 29-jarige Nederlander tweede achter Tadej Pogacar. De Sloveen ontbrak dit jaar, net als de Belg Wout van Aert die woensdag in de voorbereidingskoers Dwars door Vlaanderen zwaar ten val kwam.

De koers over 270 kilometer telde zeven kasseistroken en liefst zeventien hellingen.