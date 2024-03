Caitlyn is radeloos na aanslag op haar huis: 'Ik word al jaren bedreigd'

"Ik word al twee jaar met de dood bedreigd", vertelt Caitlyn met tranen in haar ogen. Ze staat bij de voordeur van haar zwartgeblakerde huis dat zaterdag nog wit was. Afgelopen nacht schrokken zij en haar kinderen van een explosie bij hun huis in de Grubbenvorststraat in de Tilburgse Reeshof.

Rond half vier ’s nachts hoorde Caitlyn een auto stoppen. Niet veel later volgde een enorme knal. Er ontstond een brand die brandweer kon blussen, maar de schade is nog goed zichtbaar. "Heel mijn huis ruikt nog naar de rook", vertelt ze. Een ruzie tussen haar en een andere vrouw escaleerde jaren geleden, omdat zij het dochtertje van de vrouw uit haar handen zou hebben laten vallen. "Haar broer zei dat hij me ging vermoorden. Hij zou me pakken als ik met mijn kinderen was." Nog geen jaar geleden verhuisde ze van Rotterdam naar Tilburg. De moeder van vier jonge kinderen hoopte dat ze daarmee de ellende achter zich kon laten. Ze wijst naar het litteken op haar voorhoofd: "Doordat die broer me sloeg met een honkbalknuppel."

"Mijn dochter van 16 slaapt slecht en gaat niet meer naar school."

Caitlyn werd bedreigd via Snapchat en deed al meerdere keren aangifte tegen de man. De politie startte een onderzoek, maar zonder succes: "Hij heeft zich gemeld en is daarna vrijgelaten. Hij gaat gewoon door." Ze zegt dat ze zich in de steek gelaten voelt door de politie. Ze verwacht dat de actie van afgelopen nacht uit dezelfde hoek komt. De aanslag werd volgens haar zelfs aangekondigd: "In februari kreeg ik al een foto van mijn voordeur." Haar kinderen zijn al jaren angstig: "Mijn dochter van 16 slaapt slecht en gaat niet meer naar school. Ze is ook bang als ik mijn telefoon niet meteen opneem."

"Het is een rustige wijk. Iedereen is verbijsterd."