Weer of geen weer: het kampeerseizoen is begonnen en daar zijn zij blij mee

De een zweert bij een voorjaarsvakantie aan de Costa del Sol, de ander bij camping De Stamhoeve in Biezenmortel. Weer of geen weer: de Brabantse campings zijn alweer helemaal volgeboekt. Regent het? Nou en. Deze fanatiekelingen hebben hun klapstoel in de aanslag. En misschien kun jij daar nog wel wat van leren.

We beginnen bij Kees Manders en zijn vrouw Mieke uit Bakel. Die vermaken zich, ondanks een paar donkere wolken, prima. Onder het genot van een kopje koffie genieten ze van een verlegen lentezonnetje. De duim van Kees gaat omhoog: “Het is hier fantastisch. Ik zeg altijd maar zo: als je schrik hebt van regen, moet je niet gaan kamperen.”

Mieke en Kees Manders uit Bakel.

En door, naar Marjan en Peter Toenders. Zij verbleven vorig jaar ook op de camping en hebben nu hun vrienden meegenomen. Marjan: "Het is geen weer voor een barbecue, maar we hebben gisterenavond een kaasfondue gedaan in de caravan. Dat heeft ook z’n charmes." Ze komen uit Best, slechts een half uurtje rijden hier vandaan. Peter: "Echt genieten. Je hoeft niet ver weg voor een vakantiegevoel. Dit is toch weer een andere omgeving."

Marjan en Peter Toenders uit Best.

Dat het gras net wat groener is bij de buren, vinden ook Mark en Miranda Blok uit de provincie Zeeland. Samen met hun dochter Yvon komen ze graag vanuit Heinkenszand naar de Brabantse natuur. Mark: "Zij die aan het strand wonen, willen naar de bossen en de mensen die bij de bossen wonen willen naar het strand." En wat nou als het regent? "Het regent nooit de hele dag. We gaan zo de koers kijken, want wij zijn wielerfans. Dan zou ik trouwens zelfs met een zonnetje binnen gaan zitten", lacht Mark.

Miranda, Yvon en Mark Blok uit Zeeland.

Even verderop zitten Anneloes en Ton uit Veghel. Samen met hun schoonzoon Niels, kleinzoon Sem en twee honden. “Het is hier een paradijsje voor ze”, vertelt Ton. En daar hoort het spelen met het weer bij. "Neem gewoon de juiste kleren mee, dan valt het nooit tegen", zegt Anneloes nuchter. "Als je negatief bent, kun je beter thuisblijven.”

Anneloes en Ton uit Veghel.

Mochten druppels toch de overhand nemen, dan hebben campingeigenaren Janine en Leon daar de nodige maatregelen voor getroffen. Bij alle campingplaatsen hebben ze vlonders neergelegd, zodat gasten in ieder geval niet met natte voeten een droge caravan instappen. Het stel begint aan hun vijfentwintigste kampeerseizoen en maakte van een oude koeien- en varkensstal een kampeerterrein met luxe vakantiehuisjes. Met succes. Janine: “In de meivakantie zit het hier zo goed als vol. Met Pinksteren ook. Juni, juli en augustus zijn al bijna volgeboekt. Het is geweldig om zoveel gasten hier te ontvangen.”