Achtervolging eindigt met crash, auto op zijn kop in de sloot

Bij een crash tijdens een achtervolging door de politie in Dongen is zondagnacht een auto op zijn kop in een sloot langs de Vierbundersweg beland. Een tweede auto kwam tientallen meters verderop in de berm tot stilstand. Het ging rond kwart over vier mis op een rotonde toen beide bestuurders de macht over het stuur verloren.

Een onbekend aantal inzittenden van de auto's ging er na de crash vandoor. Agenten wisten vervolgens snel een verdachte aan te houden. Deze verdachte was gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kwam naar de plek van de crash om de auto die in de sloot was beland hieruit te takelen. In de auto zat niemand meer. Ook lag er niemand onder. Waarom de twee auto's werden achtervolgd, is niet duidelijk. Mogelijk was een van de auto's gestolen.

Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision.