Wil je eropuit vandaag? Het weer lijkt mee te zitten

Het leek er deze week op dat het een grauwe en natte Tweede Paasdag zou worden in de provincie, maar volgens de meteorologen van Weerplaza valt dat uiteindelijk toch mee. Maandagochtend kan het her en der gaan regenen, maar daarna kun je er prima op uit in Brabant.

“In verreweg het grootste gedeelte van Brabant is het vanaf een uur of twaalf de hele dag droog. Alleen in het oosten regent het misschien nog even rond het middaguur, maar ook die buien trekken snel weg", aldus de meteoroloog van Weerplaza. Beter dan verwacht

De zon breekt eerst door in het zuidwesten van de provincie. Daar zal de zon zich rond het middaguur voor het eerst laten zien. Er staat na twaalf uur een matige wind uit het zuidwesten. In de provincie wordt de gemiddelde temperatuur rond de 14 graden. Dat betekent overigens niet dat het een écht zonnige dag wordt – er zullen nog steeds letterlijke wolkjes aan de lucht te zien zijn. Maar al met al is het weerbeeld een stuk beter dan eerder werd voorspeld door de weerkamer van Weerplaza. Wel zit er een wat mindere periode aan te komen. De komende dagen neemt de bewolking toe en is de kans op regen hoog, zeker in (opnieuw) het oosten van de provincie.