In deze 1 april-grappen zijn wij niet ingetrapt. Jij wel?

Een nieuw sprookje in de Efteling of een waterfles met de smaak van een kruidenbitter. Brabantse bedrijven probeerden jou de afgelopen dagen flink voor de gek te houden met hun 1 april-grappen. Wij moesten zelf om de onderstaande onzinverhalen wel gniffelen. Ben jij er ingetrapt?

"Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat schermmedia een negatieve invloed hebben op de verbeeldingskracht van jongeren", schrijft de Efteling op hun site. Vandaar dat ze kinderen de kans geven op hun verbeelding eens in de vrije loop te laten gaan. Er is zelfs al muziek bij bedacht: je moet deze alleen zelf inbeelden volgens het pretpark. Jij gelooft toch zeker niet in sprookjes?

Nieuw sprookje in de Efteling Dat de Efteling bezig is met het bouwen van een nieuw themagebied op de plek van het oude spookslot, wisten we al langer. Maar nu komt het pretpark met nog meer goed nieuws voor fans: het sprookjesbos wordt uitgebreid met een nieuw sprookje. Dit sprookje draait volledig om de verbeelding van kinderen. Er is namelijk niks te zien.

Voorgezouten eieren

Weet je wat veel tijd kost? Na het koken of bakken van je eitje er wat zout overheen gooien. Gelukkig komt het bedrijf MS Schippers uit Hapert met dé baanbrekende ontwikkeling in de pluimveehouderij: voorgezouten eieren. In plaats van dat mensen zelf hun eieren nog moeten zouten, is het ze gelukt om kippen gezouten eieren te laten leggen.

"Omdat de zoutbeleving van gebruiker tot gebruiker verschilt, stellen we onze klanten in staat om verschillende eieren te kunnen leveren", schrijven ze op hun site. Maar hoe krijgen ze kippen zo ver om gezouten eieren te leggen? "Hoe we het precies doen, houden we voor onszelf”, aldus Schippers. Een grap die misschien zonder zout ook wat flauw te noemen is.

Winkels van EasyToys in Oosterhout

Met knalroze posters en de slogan 'It's playtime' kondigde webshop EasyToys een winkel aan in Oosterhout. Een leeg winkelpand aan de Keiweg zou de plek worden waar je allerlei seksspeeltjes en andere accessoires voor in de slaapkamer kan kopen. Een paar dagen later vond je precies dezelfde manier posters in Schijndel.

Maar wanneer komen die winkels er dan? Wie op onderzoek uit gaat om de openingsdatum te vinden, keert terug met lege handen. Gek is het niet, want de webshop heeft al een winkel in Groningen en in Den Haag. Komen er dan nu ook een Brabantse vestigingen? "Het was een 1-aprilgrap", aldus een woordvoerder.