Willy en René: 'Feyenoord komt dichterbij maar titel PSV niet in gevaar'

Feyenoord is in het paasweekend dankzij de nederlaag van PSV bij NEC drie punten ingelopen op de Eindhovense koploper. Maar dat betekent niet dat de strijd om de landstitel weer spannend is. "Dat is en blijft kat in het bakkie", zegt clubicoon Willy van de Kerkhof in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Broer René ziet zelfs een positieve kant. "Ze dachten er wat te makkelijk over, dit was een wijze les en nou staan ze weer mooi met twee voetjes op de grond."

Eigenlijk zag René de eerste competitienederlaag voor PSV al een tijdje aankomen. "PSV speelt de laatste drie maanden niet meer zo frivool als voor de winterstop. Ik kan ook wel een beetje meegaan met wat Peter Bosz zei. Ze waren een beetje hautain en arrogant. Nu moeten ze het de komende twee wedstrijden tegen Excelsior en AZ maar rechtzetten." Willy vond de nederlaag onnodig. "Ze hadden voor rust meer afstand moeten nemen en dan geeft Benítez die ongelofelijke bal op Veerman. En na rust was NEC echt geweldig."

"Zo reageer je niet tegenover een collega."

Benitez is trouwens niet de enige keeper die er van Willy van langs krijgt. "Ik snap dat Cillessen blij was dat hij die penalty van Luuk de Jong stopte, omdat hij er normaal nooit een stopt. Maar om daarna nou zou uitbundig te gaan juichen, Dat doe je niet tegenover iemand die zolang je collega is geweest als De Jong. Ik vind niet dat je zo moet reageren." Verder heeft Willy alleen complimenten voor de tegenstander van zaterdag. "Ajax krijgt het nog moeilijk om NEC onder zich te houden en de bekerfinale, tegen Feyenoord, kan NEC ook winnen." De gebroeders hadden desalniettemin een mooie week. Dinsdag waren zij nog eregast tijdens de interland Duitsland - Nederland samen met een boel andere Nederlandse en Duitse selectiespelers van WK 1974. "Een groot compliment voor de KNVB", glundert Willy die oude vrienden als Willem van Hanegem, Johan Neeskens en Rinus Israël mocht begroeten. "En iedereen zag er nog goed uit, alleen Rinus loopt met een stokje maar die is ook de oudste met 82 jaar. "En wie zag er het beste uit? "Ik!", roepen beide Van de Kerkhofs in koor.