Tweelingbroers uit Schaijk dromen van een bekerwedstrijd tegen Feyenoord

PSV, Ajax of Feyenoord naar Schaijk? Het zou volgend seizoen zomaar kunnen. Tweedeklasser DAW Schaijk plaatste zich op paasmaandag nu al voor de eerste voorronde, volgend seizoen, van het toernooi om de landelijke KNVB Beker. "Doe ons Feyenoord maar", aldus Jacco van der Heijden (22), die samen met zijn tweelingbroer op het middelveld van DAW Schaijk speelt.

De voetballers troffen op eigen veld ZSV uit Zeilberg. Inzet was het bereiken van de halve finale van het toernooi om de districtsbeker en daarmee tevens een ticket voor de eerste voorronde van de KNVB Beker, volgend seizoen. DAW-voorzitter Henrie Lamers was vooraf voorzichtig. "Veel van de selectiespelers zijn naar Paaspop geweest. Maar daar zal de tegenstander ook last van hebben."

Vlak voor de wedstrijd was het nog rustig op sportpark D'n Heuvel. De laatste minuten voor de aftrap stroomde het toch nog aardig vol. Lamers: "De eerste rondes in de districtsbeker worden door veel clubs gezien als oefenwedstrijden. Maar als je verder in het toernooi komt, gaat het steeds meer leven. Het zou mooi zijn als we met onze club erin slagen om in de koker van de landelijke beker te komen."

Aan fans heeft DAW Schaijk sowieso geen gebrek. Bestuurslid Bert Knipping: "We hebben een grote supportersschare, regelmatig zijn we bij uitwedstrijden met meer mensen dan de thuisclub. Als het ergens om draait zoals de nacompetitie, dan is de steun echt bijzonder."

De wedstrijd tegen ZSV was absoluut geen saaie. De gasten gingen met 0-1 de rust in, maar in de tweede helft trok de thuisploeg de winst naar zich toe. De winnende 3-2 viel pas vlak voor tijd, ook omdat DAW twee penalty's miste. Bij de tweede pingel redde ZSV-keeper Leon Thijs maar ging de bal er in de rebound toch in. "Het was een spektakelstuk", aldus Jacco van der Heijden. "Ons doel was om in de halve finale van de districtsbeker te komen. En uiteraard is het winnen van de beker nu ons volgende doel."