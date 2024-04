Chauffeurs blij met 'sociale controle': 'We willen ze niet pakken'

Alleen maar vrolijke gezichten bij de vrachtwagenchauffeurs die dinsdagmorgen werden gecontroleerd bij Geldrop. De Inspectie Leefomgeving en Transport plukte op de drukke snelweg A67 chauffeurs van de weg. Ze wilde controleren hoe het zit met het naleven van de regels, bijvoorbeeld op het gebied van rij- en rusttijden. De hoofdzakelijk Roemeense chauffeurs konden de controle wel waarderen.

"Holland is scheisse", zegt hij met een lach in een mengeling van gebroken Engels en Duits. Er zijn amper parkeerplaatsen voor vrachtwagens en je kan nergens naar het toilet. En het weer houdt volgens de Roemeen ook niet over. Maar de controle vindt hij prima: "Het is goed voor ons."

Logisch dat de Roemeen blij is met deze controle. Want volgens de regels moet hij volgens de Nederlandse normen betaald worden als hij in ons land spullen vervoert. En daar wordt hij doorgaans niet slechter van. Controleur Bert van Voorthuizen spreekt dan ook van een 'sociale controle' die wordt uitgevoerd om te kijken of werkgevers zich aan de Europese richtlijnen houden. Hij bekijkt de gegevens van de tachograaf om te zien of de chauffeur niet te veel uren maakt.

De arbeidsinspectie kijkt naar het naleven van de arbeidsvoorwaarden. Ze kijkt bijvoorbeeld of chauffeurs zijn aangemeld in het Europese registratiesysteem. Om zo te kunnen zien of een chauffeur wordt betaald volgens de maatstaven die in de Europese lidstaten gelden.

"We leggen chauffeurs uit dat deze controle voor hun bescherming is", zegt Van Voorthuizen. Het gaat volgens hem om een eerlijk loon en goede werkomstandigheden. In het geval van de Roemeense chauffeur die hij net controleerde was alles overigens dik in orde. "Wij willen de chauffeurs niet pakken, maar gewoon controleren of alle regels goed worden nageleefd en of chauffeurs normaal, onder goede omstandigheden, hun werk kunnen doen. De chauffeurs zijn daarom ook blij met de controle", weet Voorthuizen.