Oproep om verbod op gebedsgenezing: 'Misbruik van godsdienst'

Meerdere kinderen met autisme werden zonder toestemming van hun ouders meegenomen naar diensten van gebedsgenezer Tom de Wal uit Werkendam. Tijdens zulke diensten zouden ze 'bevrijd' kunnen worden van hun autisme. Op Wereld Autisme Dag pleit de voorzitter van Leerlingenbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO) voor een verbod op deze praktijken. "Tom de Wal is slechts het topje van de ijsberg."

Met zijn organisatie Frontrunners Ministries trekt hij het hele land door met genezings- en bevrijdingsdiensten, waar hij mensen zou kunnen genezen van ziektes en bevrijden van demonen. Zo sprak hij afgelopen zondag nog tijdens de paasdienst in een theater in Boxmeer, waar ook bevrijding en gebedsgenezing plaats zou hebben gevonden, zo is te lezen op de Facebookpagina van 'Feet of Light Ministries', waar de gebedsgenezer te gast was.

Uit onderzoek van Omroep Brabant en Omroep Gelderland blijkt dat de eigenares van een zorgboerderij in het Gelderse plaatsje Wekerom kinderen meenam naar genezings- en bevrijdingsdiensten van Tom de Wal.

De LBVSO komt op voor jongeren met autisme en ontving het afgelopen jaar ruim 300 klachten over gebedsgenezing van autisme. Voorzitter Elijah Delsink: "Het gebeurt veel vaker dan mensen denken. Het gaat niet alleen om Frontrunners Ministries, maar om nog een stuk of tien andere organisaties. En dan zijn er ook nog gebedsgenezers die huisbezoeken doen. Tom de Wal is slechts het topje van de ijsberg."

Volgens de belangenorganisatie is gebedsgenezing van autisme voor veel jongeren een traumatische ervaring. Bij 70 procent van de jongeren die zich hebben gemeld met klachten is een posttraumatische stressstoornis (PTSS) vastgesteld. "Kinderen en jongeren met autisme ondervinden ook andere ernstige gevolgen van dit soort uitdrijvingsdiensten. Het is een schadelijke manier om met autisme om te gaan."