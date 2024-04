Ploeterend PSV moeizaam langs laagvlieger Excelsior

PSV heeft dinsdagavond met 2-0 gewonnen bij Excelsior. De Eindhovenaren herstelden zich zo een beetje van de eerste competitienederlaag, afgelopen zaterdag tegen NEC. Toch was er weinig overtuiging te zien in het spel van de koploper van de Eredivisie. De vorm lijkt te ontbreken al komt het met deze drie punten weer een stap dichterbij de landstitel.

PSV wilde met een reactie komen na de verliespartij in Nijmegen (3-1). Maar wie een fel en getergd PSV verwachtte kwam bedrogen uit. Ook tegen Excelsior was het net als zaterdag erg pover wat de Eindhovenaren lieten zien.

De laagvlieger uit Rotterdam leek wel de ideale tegenstander om de vorm een beetje te herpakken. Excelsior had niet meer gewonnen sinds 19 januari en is terug te vinden op een zestiende plek. Pas na 30 minuten konden de meegereisde PSV-supporters voor het eerst opveren. Een kopbal van Joey Veerman werd van de lijn gehaald. Tien minuten later kon Luuk de Jong PSV op voorsprong zetten, maar hij faalde oog in oog met doelman Stijn van Gastel.

Ook in de tweede helft was het niet denderend wat PSV liet zien. Het was duidelijk zoekende. André Ramalho was dichtbij de openingstreffer, maar zijn kopbal werd knap gekeerd door Van Gastel. Een paar minuten later was het Mauro Júnior die PSV verloste. De Rotterdamse doelman had geen antwoord op zijn harde knal van afstand. Opluchting bij alles en iedereen die PSV een warm hart toedraagt.

Vorm ontbreekt

Vrij snel na de openingstreffer schoot Johan Bakayoko PSV in veilige haven. Hij was het eindstation van een goed lopende aanval en maakte de 0-2. PSV schrijft dus weer drie punten bij en zet een volgende stap richting de titel. Toch zullen in en om Eindhoven de twijfels in de afgelopen vier dagen zijn toegenomen. Ondanks dat het dinsdagavond wist te winnen, moest PSV er wel heel hard voor werken tegen een ploeg die volledig uit vorm is.

Zaterdag lijkt een cruciale dag te gaan worden in de strijd om de landstitel. Dan krijgt PSV bezoek van AZ dat op een vierde plek staat. Het is de laatste topclub tegen wie PSV het dit seizoen nog moet opnemen. Mocht die wedstrijd verloren gaan, en dat is met het vertoonde spel in Rotterdam niet ondenkbaar, dan zou de druk op de lang ongenaakbare koploper toe kunnen nemen.

Zover is het nog niet, maar dat de vorm ontbreekt bij PSV lijkt wel een feit. Het is vooral te hopen dat het seizoen, dat nog zes speelronden duurt, straks niet te lang heeft geduurd.