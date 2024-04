Vastgoedhandelaar Roger Lips mag strafzaak niet via video volgen

De van grootschalige faillissementsfraude verdachte vastgoedhandelaar Roger Lips uit Uden mag zijn strafzaak niet via een videoverbinding bijwonen. De rechtbank in Zwolle wees zijn verzoek dinsdagmiddag af. Roger Lips verdween na het faillissement van zijn concern naar Dubai. In 2013 viel zijn vastgoedconcern om, een schuldenlast van 320 miljoen euro achterlatend.

Roger Lips en zijn vrouw worden verdacht van faillissementsfraude ter grootte van 11 miljoen euro. Ze zijn bang dat als ze naar Nederland reizen, ze hier worden opgepakt. "Ze kiezen ervoor om zich vrijwillig te onttrekken aan justitie in Nederland", aldus de rechtbank.

Een verdachte heeft het recht zijn strafzaak bij te wonen, maar mag niet bepalen hoe hij dat doet. Deze complexe fraudezaak leent zich niet voor het verhoren van verdachten op afstand, aldus de rechtbank.

De rechtbank wil onder meer kunnen controleren dat een verklaring zonder invloed van derden wordt gedaan. Ook de kwaliteit van de communicatie via video is onvoldoende, stelt de rechtbank. Niet alleen mogelijk technisch, maar vooral ook wat betreft non-verbale communicatie.

Paspoort

Dat de vrouw van Lips niet kon komen omdat ze geen paspoort heeft, is ook geen reden haar via videoverbinding te laten aansluiten. De afgelopen maanden heeft ze niet gepoogd om een nieuw paspoort te verkrijgen. "Het is de rechtbank niet duidelijk waarom dat bij voorbaat kansloos zou zijn", aldus de rechter. De rechtbank beslist pas aan het einde van de strafzaak over aanvullende verzoeken van de advocaten om getuigen te horen.

Het Openbaar Ministerie zou Dubai inmiddels om uitlevering hebben gevraagd, meldde de Volkskrant dinsdag. De officier van justitie ging niet in op vragen hierover. Roger Lips werd in 2022 nog tot acht maanden cel veroordeeld omdat hij informatie had achtergehouden in het faillissement.

De rechtbank trekt voor de fraudezaak zeven zittingsdagen uit. De zaak gaat donderdag verder.

