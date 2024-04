Man slaat op de vlucht na drugsdeal, politie zet taser in

In stadspark Valkenberg in Breda is dinsdagnacht een man aangehouden na een drugsdeal. De politie zag dat via camerabeelden gebeuren. Toen agenten de man wilden controleren, sloeg hij op de vlucht.

De politie zette de achtervolging in. Agenten gebruikten een stroomstootwapen en wisten hem de man zo toch op te pakken. Hij had in totaal 40 bolletjes cocaïne, 15 bolletjes heroïne en een mes op zak. De verdachte is aangehouden en zit vast. In het Brabantpark, twee kilometer verderop, werd diezelfde nacht een automobilist aangehouden met zes kilo hennep in zijn auto.