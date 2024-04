Mini-docu 'Van hier' is als thuiskomen in je eigen dialect

Een documentaire over één liedje in streektaal: 'Van hier'. Kan dat? "Allicht", zegt Hans Augustijn uit Biest-Houtakker. Hij is muzikant en schrijver van het lied. Samen met vijf zangers vertolkt hij 'Van hier', ieder in hun eigen streektaal. Resultaat: een heerlijke cocktail van tongvallen, klanken en dialecten. De mini-doc 'Van hier' is zondag 7 april te zien bij Omroep Brabant-tv om halftwaalf en halfvier.

'Plat praten en oubollig', die typeringen worden maar al te vaak gebruikt als het over streektalen gaat. "Het is juist verre van oubollig", weerlegt Hans Augustijn. "Als ik zing dan horen mensen er iets van zichzelf in terug. Ze hebben binding met de streek en de taal. Hoe mooi is het als je in woord en klank hoort waar iemand vandaan komt? In ons geval: waar iemands gitaar stond."

Met 'ons' bedoelt Augustijn de zangers die meewerkten aan de mini-docu 'Van hier'. Ieder zingt het couplet in de taal van hun eigen streek. Hein Augustijn en Gerard van Maasakkers nemen het Brabants voor hun rekening. Hans Keuper zingt in het Achterhoeks, Leon Moorman in het Drents en Jelske Wilmer in het Limburgs. Ook vertellen ze in de docu waarom ze nog in hun streektaal zingen en waarom dat belangrijk voor ze is.