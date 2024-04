Zinkfabriek ligt stil: 'dringend' geld nodig van de overheid

Zinksmelter Nyrstar uit Budel heeft sinds januari de productie van zink stilgelegd door te hoge energiekosten en oneerlijke concurrentie met het buitenland. Nu zegt het bedrijf dat er 'dringend' overheidssteun nodig is om weer te kunnen beginnen met het maken van zink: "Als de concurrentie met de andere Europese landen niet eerlijker wordt, hebben wij een probleem."

Nyrstar draait bijna helemaal op elektriciteit. Alleen is de hoeveelheid elektriciteit die de zinksmelter nodig heeft zo groot dat het volgens het bedrijf zonder subsidie van de overheid onbetaalbaar is geworden. Ter vergelijking: Nyrstar in Budel heeft op volle capaciteit net zo veel stroom nodig als de stad Eindhoven. Dat is gelijk aan één procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland.

Topman Guido Janssen zegt woensdag tegen RTL Z-programma Z360 dat de overheid moet helpen met het betalen van de elektriciteitsrekening. "Wat we nu zien is dat de energieprijzen zijn gezakt, maar er is geen eerlijk speelveld in Europa", vindt Janssen. In andere landen zoals België, Duitsland en Frankrijk gaat de productie van zink wel door, omdat daar de overheid bijspringt. Janssen: "Als dit niet wordt opgelost, hebben we een probleem."

Mocht er geen geld uit Den Haag komen, dan is het bedrijf bang dat het naar het buitenland moet verhuizen. Op korte termijn loopt Nyrstar volgens de topman het risico dat personeel vertrekt. Hoeveel steun de zinkmaker nodig heeft, is niet duidelijk. Het zou volgens Janssen in ieder geval de komende jaren nodig zijn.

Nyrstar is naar eigen zeggen marktleider op het gebied van zink- en loodverwerking en heeft zijn hoofdkantoor in Budel-Dorplein. Wereldwijd heeft het bedrijf ongeveer vierduizend medewerkers, van wie zo'n 485 in de productielocatie in Budel werken.

