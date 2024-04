Speelpark moet gamende kinderen weer van de bank af krijgen

Jantje Beton maakt zich zorgen omdat er volgens haar steeds minder kinderen buiten spelen en ook nog eens korter. Volgens de organisatie die zich inzet voor jeugdvoorzieningen, winnen de computer, gamen, telefoon, iPad en televisie het steeds vaker. In Lieshout namen vijf vaders het initiatief om met een uitdagend speelpark de gamende kinderen van de bank af te krijgen.

Brian Kersten uit Lieshout is een van de vaders die zo'n vijf jaar geleden het initiatief hebben genomen voor het speelpark. De vaders zagen hun kinderen veelvuldig achter de schermen zitten of met de telefoon in de hand onderuit op de bank. "Hoe leuk was het vroeger om buiten te spelen: skelteren, stoepranden, hutten bouwen of voetballen? Hoe krijgen we onze kinderen weer van de bank?", vroeg Brian zich af.



De vijf vaders maakten een plan voor het speelpark. "De gemeente gaf groen licht. We kwamen op het juiste moment: de gemeente had nog budget. Lang niet genoeg voor onze wensen. Met sponsoring en subsidies hebben we het alsnog voor elkaar gekregen."

Uitdagend

Het speelpark is een hip en sportief gebied met onder meer een fietsparcours, basketbalveld, pannakooi en een kabelbaan. De droom van de initiatiefnemers is inmiddels af.

Brian: "Hier zijn we trots op. Het is een mooie plek geworden. Dit helpt wel om de kinderen van de bank te krijgen. Dat was onze gezamenlijke frustratie. De kinderen zijn nu veel meer in beweging en in het park kunnen mensen elkaar ontmoeten."

Staat te springen

Volgens Judith van Moorsel staat haar zoon regelmatig te springen om naar het speelveld te gaan. "Een goede manier om hem van de bank te krijgen. Als we dat niet doen dan zit hij te gamen op de bank. Wij waren vroeger altijd buiten.”

Sanne komt regelmatig op het fietsparcours. "Waarom kinderen minder vaak buiten komen spelen? Misschien vanwege het slechte weer of in de zomer als het té warm is." Ze vertelt heel af en toe liever te gamen. "Ik mag ook niet te lang op de iPad spelen." Verder is ze graag in de buitenlucht. "Dat is gewoon gezonder."

Siebe zegt dat hij zo'n vier keer per week in het Speelpark is. "Het is wel gezond, maar af en toe op de PlayStation of iPad moet ook kunnen", vindt hij.