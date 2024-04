Wasserijmedewerkers staken: te zwaar werk voor te weinig salaris

De medewerkers van de industriële wasserij CWS in Den Bosch hebben er schoon genoeg van. Ze wassen onder andere kleding en handdoeken van ziekenhuizen, verpleeghuizen en hotels, maar ze vinden hun loon te laag voor het zware werk. De stakers eisen via vakbond FNV betere werkomstandigheden en een loonsverhoging.

Zo’n 30 medewerkers van de middagploeg hebben hun werk neergelegd en zich buiten verzameld voor de wasserij. Een van hen is de 59-jarige Joyce Soekhradj. Ze werkt al bijna 35 jaar bij de wasserij in Den Bosch. “Ik ben echt boos want de werkomstandigheden zijn de laatste jaren slechter en slechter geworden. Ik ben het zat dat de baas ons niet tegemoetkomt. Er zit voor mij niets anders op dan staken.” Volgens haar is de werkdruk alleen maar toegenomen op het toch al zware werk. “Vroeger deden we hetzelfde werk maar dan met meerdere mensen. Nu moeten we alles alleen doen.” Zo zijn de mensen op de werkvloer de hele dag bezig om natte en zware kleding op te hangen, in zakken te doen en die te sjouwen. “Je kunt je voorstellen dat we moe zijn, aan het einde van de dag”, zegt Joyce.

“Sommigen werken hier voor minder dan het minimumloon.”

De medewerkers vinden dat ze te weinig betaald krijgen voor het belastende werk dat ze doen. “Sommigen werken voor 15 euro per uur terwijl het minimumloon inmiddels naar 16 euro is gestegen”, zegt Willy Hendriks, die al 17 jaar bij CWS werkt. “Het is geen vetpot.” Maar in plaats van betere werkomstandigheden en een hoger uurloon, liggen er juist verslechteringen op tafel. “Werkgevers bieden ons een sigaar uit eigen doos en dat maakt me boos”, zegt de 62-jarige medewerker. Hij doelt daarmee op het plan om de bonus die de medewerkers van wasserijen aan het eind van het jaar krijgen te verdelen over de andere twaalf maanden. “We krijgen weliswaar een hoger uurloon, maar daardoor missen we ons spaarcentje aan het eind van het jaar.”

"We zijn bereid om over te werken en dan staat er zo’n minimale beloning tegenover."