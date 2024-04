Bryan laat anderen op knop drukken van Eftelingachtbaan en raakt baan kwijt

De 21-jarige Bryan uit Oosterhout werkt als operator van de achtbaan Baron 1898 in de Efteling. Dat betekent dat hij op de knop drukt om de treintjes te laten vertrekken. Totdat op een dag twee oud-collega's langskwamen die nog wel een keertje in de bedieningsruimte op de startknop wilden drukken. Dat vond hij geen probleem, maar toen de Efteling erachter kwam, werd hij gedegradeerd. Nu eist hij zijn oude baan terug.

Stel, je werkt in een fabriek en een paar oud-collega’s komen langs. Ze vragen of ze nog één keer op de knop van die grote machine mogen drukken. Tuurlijk mag dat, zeggen de mensen die er werken. Maar, dan komt de baas erachter en die is er helemaal niet blij mee en neemt maatregelen. Typisch geval van ‘moet kunnen’ versus ‘tegen de regels’.

Op 28 november kwamen twee oud-collega’s van Bryan en mede-operator Walter langs. Van Walter mochten ze nog even in de bedieningsruimte van de duikachtbaan.

Geschorst, gewaarschuwd en gedegradeerd

Onder toeziend oog van Walter nam een van de gasten plaats in de stoel van de operator en liet twee keer een treintje vertrekken met een druk op de knop. Bryan, die buiten de bedieningsruimte aan het schoonmaken was, kwam ondertussen ook even gedag zeggen.

Alles verliep vlekkeloos en geen van de waaghalzen in de achtbaan had er iets van gemerkt. Maar, toen de leiding van de Efteling erachter kwam, kon zij er niet om lachen. Bryan en Walter werden geschorst, kregen een officiële waarschuwing en werden van operator gedegradeerd naar 'medewerker attracties'.

Kort geding

Bryan ging het gesprek aan met zijn leidinggevenden, maar de zaak escaleerde. En dus zag Bryan geen andere mogelijkheid dan een kort geding aan te spannen en zijn baan als operator terug te eisen.

En zo zat Bryan woensdagmiddag bij de kantonrechter in Tilburg met zijn advocaat tegenover de advocaat van de Efteling, zijn teamleider en een HR-medewerker. Volgens Bryan heeft de Efteling te strenge maatregelen genomen en was hij op dat moment dat de oud-collega op de startknop duwde niet eens hoofdverantwoordelijk. Als hij had geweten dat de Efteling zo strikt was geweest, had hij wel ingegrepen of er melding van gemaakt.

'Geen onbevoegden'

De advocaat van de Efteling maakte duidelijk waarom er zo zwaar wordt getild aan wat er gebeurd is. “De Baron is een grote machine, waarmee veel mensen tegelijkertijd met hoge snelheid in het rond gaan. Als het misgaat, gaat het ook erg mis. En dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee en dus mogen alleen vakkundige mensen zo’n groot apparaat bedienen.”

Toelaten van onbevoegden mag gewoon niet, is de regel van de Efteling. Al is het de koning, een kind of een oud-collega. Zij mogen niet in de bedieningsruimte en niet aan de knoppen zitten.

'Niet uit te leggen'

Bryan was het er niet mee eens dat hij en Walter wel werden gestraft en drie andere aanwezige operators niet. Hij wil zijn baan als operator terug, maar de Efteling vindt dat dat niet zomaar kan, omdat dat niet uit te leggen valt aan andere medewerkers. Iemand die zijn werk niet goed doet, kan niet zomaar terugkeren, zo was de uitleg.