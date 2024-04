Kroegbaas spijkert scholieren bij over valkuilen in het uitgaansleven

Kroegbaas Johan de Vos vindt dat scholieren niet goed worden voorgelicht over de gevaren in het uitgaansleven. Het is belangrijk dat ze goed weten wat er allemaal speelt op het gebied van seks, drugs, alcohol en geweld in de horeca. De Vos geeft op Bredase middelbare scholen gratis gastlessen om de jonge stappers op een speelse manier wegwijs te maken. Een bijzonder project, zo bleek bij zijn bezoek aan het Markenhage College.

"Wie gaat er weleens op stap?", is een van de eerste vragen van Johan de Vos terwijl hij groene en rode kaarten uitdeelt aan de mavo 3-klas, leerlingen van 13 en 14 jaar. "En wie drinkt dan ook alcohol?" De meeste jongeren steken in beide gevallen een hand met een groene kaart omhoog. Wie denkt dat deze leeftijdsgroep in het weekend alleen maar braaf een boek leest, een film kijkt of met vrienden gamet, steekt zijn kop het zand. "Je schrikt ervan hoeveel kinderen op jonge leeftijd al in de horeca zijn geweest", vertelt Johan de Vos. "Ze gaan de binnenstad in zonder dat ze de spelregels kennen. Dat ze voor hun 18e geen alcohol mogen drinken, weten ze zelf ook wel. Maar al die andere geschreven en ongeschreven regels leg ik ze uit." "Dat is nodig, want de onwetendheid is groot. Zo werden er met carnaval maar liefst 65 jongeren naar Halt gestuurd. Het ontbreekt in Nederland aan preventie. Na mijn les weten ze voor 95 procent wat ze kunnen verwachten op het gebied van veiligheid en handhaving."

"Al je beste vriendinnen zijn weg als je dronken op de grond ligt."

De Vos is uitbater van café Boerke Verschuren en voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland in Breda. Hij heeft geen lesboekje en vertelt de leerlingen al helemaal al niet wat ze wel en niet moeten doen. Hij gebruikt voorbeelden uit de praktijk en maakt het persoonlijk. De groene kaarten schieten weer de lucht in als De Vos vraagt wie zijn vrienden helpt als er problemen zijn. Bijvoorbeeld als iemand laveloos op straat ligt. "Onze ervaring leert dat al je beste vriendinnen ervandoor zijn als er politie of zelfs een ambulance aan te pas moet komen", zegt De Vos. "Dan lig je daar alleen op straat in je rokje of topje. Dat gebeurt soms met wel tien tot vijftien kinderen op drukke avonden. Handhaving of politie belt dan je ouders om je op te halen en dat zijn ze ook verplicht. De tranen komen pas later." Daarna volgt de keuze voor een geldboete of een bezoek aan Halt. "Als je voor de boete kiest, is de kans groot dat je later niet kan meer werken voor defensie, politie of bijvoorbeeld in de advocatuur", waarschuwt De Vos. "Alles waarvoor je een bewijs van goed gedrag (VOG) nodig hebt, kun je met een of meerdere kruisjes achter je naam wel vergeten. Denk dus goed na."

"Wij willen niet dat de jeugd bang weggaat, maar juist de klootzakjes eruit halen."

"Ah shit", zegt Berend. "Ik wist dat niet en ga daar wel rekening mee houden. Maar ik ga zeker niet minder drinken. Het is veel te leuk. Zolang ik nog recht langs de boa's kan lopen, is het goed toch?" De ogen worden groter als Johan de Vos vertelt dat er in het uitgaansgebied weleens mensen worden opgepakt met vuurwapens op zak. "Stappen is leuk, maar loop altijd weg bij problemen. En schakel gastheren, portiers of personeel in. We willen niet dat de jeugd bang weggaat, maar juist de klootzakjes eruit halen." Kroegbaas De Vos gaat binnenkort ook een soortgelijke sessie geven voor ouders van de scholieren. Bij de jeugd is het in ieder geval een succes, zo blijkt uit de woorden van leerling Nynke. "Bij de andere lessen let ik nooit zo goed op, maar hier wel."