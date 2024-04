Deze supersnelle zwaardvechter is op wereldrecordjacht

Helemaal risicoloos is het niet, maar Ricardo Jesús Blanes Blancas uit Geffen noemt zichzelf heel eigenwijs. Toen hij als tiener op YouTube filmpjes zag van een Japanse zwaardvechter, besloot hij hem na te doen. Hij is nu 20 en de snelste zwaardvechter ter wereld. Maar Ricardo gaat de komende jaren voor meer noteringen in het Guinness Recordboek. "Ik wil niet dat anderen zeggen dat ze sneller zijn dan ik."

Ricardo is geboren in Mexico en woonde daar tot z'n twaalfde. Hij heeft zichzelf alles aangeleerd. “Ik wilde het zo graag onder de knie krijgen dat ik er volledig voor ben gegaan. Ik spreek een klein beetje Japans en heb veel onderzoek gedaan. Eerst heb ik de bewegingen van experts gekopieerd en daarna ontwikkelde ik mijn eigen techniek.”

Als kind keek Ricardo graag naar ridders op tv en hij was gefascineerd door zwaardgevechten. Ook speelde hij een game waarin fantasielegers tegen elkaar streden met zwaarden. “In 2015 raakte ik zwaar onder de indruk toen ik online een filmpje zag van de Japanner Isao Machii. Hij was supersnel met zijn zwaard en maakte sneden in een tatami, een vloermat van rijststro die speciaal gemaakt is voor het testen van de kwaliteit van een zwaard en techniek van de zwaardvechter. Ik wist meteen: dat wil ik ook. Mijn ultieme doel was een wereldrecord. Het is zelfs een belangrijk deel van mijn leven geworden.”

Zwaardvechten is geen sport zonder risico’s. “Ik wil anderen aanraden om vooral niet met scherpe zwaarden te beginnen. Toen ik een keer een verkeerde beweging maakte, raakte ik bijna een vinger kwijt. Het is vooral een kwestie van heel veel oefenen. Wees ook zuinig op je materiaal, want dat moet perfect zijn.”

In 2022 kwam zijn droom uit. Hij verbrak het wereldrecord met 97 sneden per minuut, 10 meer dan de recordhouder. “Als je iets groots wil bereiken, moet je daar keihard voor werken. Als kind wilde ik altijd al ergens de allerbeste in zijn. Ik weet nog goed dat mensen me voor gek verklaarden toen ik zei dat ik dit wereldrecord wilde verbreken. Maar mijn familie heeft altijd in me geloofd.”

De tatami is volgens Ricardo qua sterkte te vergelijken met een menselijke arm. “Je moet behoorlijk kracht zetten om een snede te maken. Snelheid en een goed uithoudingsvermogen zijn ook belangrijk. Het is fysiek erg zwaar. Ik ga regelmatig naar de sportschool om zo fit mogelijk te blijven.”

Hij traint verder vooral in zijn tuin in Geffen. Daar werkt hij aan zijn techniek met verschillende zwaarden. Ook traint Ricardo bij de club De Zwaardkring in Den Bosch waar hij spart met andere zwaardvechters. “Dat vind ik heel leuk om te doen. Je kunt het wel een beetje met schermen vergelijken, alleen mag er bij onze sport veel meer. We dragen ook dikkere beschermende pakken. ”

Eén wereldrecord is nog niet genoeg. Voor zijn volgende recordpoging gaat hij dikkere matten gebruiken. “Het record staat nu op 73 sneden. Ik zou voor de 74 kunnen gaan, maar dat is niet mijn persoonlijke doelstelling. Een verdubbeling is mijn wens, daar ga ik alles aan doen. En ik blijf de komende jaren nieuwe records najagen.”