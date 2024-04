Huizen ontruimd en treinverkeer stilgelegd om gaslek bij spoor

Bij graafwerkzaamheden rond het spoor bij Orthen in Den Bosch is donderdagochtend een gasleiding geraakt, waardoor een gaslek ontstond. Uit voorzorg werden drie huizen ontruimd. Ook werd het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch even stilgelegd.

Het gaslek ontstond rond negen uur. Enexis en de brandweer waren donderdagochtend ter plekke en de omgeving werd afgezet. Volgens een woordvoerder van de brandweer was de uitstroom van gas minimaal, omdat de leiding onder het zand door loopt. Toch zijn voor de zekerheid drie woningen in de buurt ontruimd. De brandweer gaf rond kwart over tien aan te verwachten dat de lekkage elk moment gedicht kon zijn. De bewoners konden even later ook weer terug naar huis. Het gaslek zorgt op het spoor nog wel even voor problemen. Er reden tijdelijk minder treinen tussen Geldermalsen en Den Bosch. Treinreizigers die van Utrecht naar Den Bosch willen, moeten daarom tot twaalf uur vanmiddag rekening houden met vertraging.