Wandelaars zien kangoeroe door het bos springen: ‘Dit is best uniek’

Twee wandelaars moesten woensdag even in hun ogen wrijven toen ze een kangoeroe in het bos zagen staan. In de bossen van Alphen, in de buurt van recreatiepark ’t Zand, sprong een witte wallaby rond. Het stel belde de politie en die schakelde de dierenpolitie en de dierenambulance in om het dier te vangen.

“We keken wel even vreemd op toen we deze melding kregen”, vertelt Kristel Kuijsters, coördinator bij de dierenambulance in Breda en omstreken. “Een loslopende kangoeroe is vrij uitzonderlijk, dus het was even hectisch in onze appgroep.” Een van de vrijwilligers ging er uiteindelijk op af. “We maken dit niet elke dag mee, dus de anderen waren wel een beetje jaloers”, vertelt Kuijsters. Terwijl de dierenambulance, de dierenpolitie en handhavers van het buitengebied naar het bos snelden, hield het stel de kangoeroe in de gaten. Het bleek om een witte wallaby te gaan, een kleine kangoeroesoort. Hij zat ondertussen rustig wat bladeren van een boom te eten.

"De arts wist het dier vlot te verdoven met een verdovingspijl."