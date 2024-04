Enorme klap als auto dagbesteding binnenrijdt, bekijk hier de beelden

Aan de aanrijding bij een dagbesteding in Roosendaal woensdagnacht is een flinke dollemansrit voorafgegaan. Op camerabeelden is te zien dat de auto met een gigantische snelheid op het gebouw van de dagbesteding af rijdt. Even later is een flinke klap te horen. Buiten beeld komt de auto midden in een lokaal van dagcentrum De Plataan tot stilstand. Buurtbewoners hoorden de enorme knal en reageren geschrokken.