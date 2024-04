De Rembrandtgalerij wordt bijna gesloopt, maar er lopen nog ratten rond

Bijna is het zover: het startschot van de bouw van een splinternieuwe wijk in Roosendaal. Sterker nog, donderdag wordt er door de Roosendaalse gemeenteraad een besluit over de definitieve bouwplannen genomen. Maar ondertussen lopen de ratten in de Rembrandtgalerij in de Westrand over de stoep. Wat gaat de gemeente daaraan doen?

Carlijn Kösters & René van Hoof Geschreven door

Echt lekker is het niet als je een biefstukje gaat halen. In de Rembrandtgalerij in Roosendaal lopen ratten. Het zijn er tientallen, volgens slager Peter van Gijssel. "En die horen hier absoluut niet thuis." Zelf zit hij al 45 jaar in het vak, dus zijn klanten blijven trouw. "De mensen blijven niet weg, maar dit is natuurlijk absoluut geen reclame. We handelen in vlees, maar niet zulk vlees", zegt de slager met een knipoog. "En we hebben al tig meldingen gedaan, maar tot nu toe zonder succes." Niet alleen hij, maar ook andere winkeliers en klanten hebben meldingen gedaan bij de gemeente en bij afvalbedrijf Saver. Alleen gebeurt daar tot dusver niet zo veel. De gemeente zegt over een oplossing te praten, maar wil daar inhoudelijk nog niks over kwijt. Daarbij nadert de deadline bij de gemeente om de wijk Westrand van een royale opknapbeurt te voorzien. "Westrand van de toekomst", noemen ze het. Een volledig vernieuwde wijk, waarbij het winkelcentrum tegen de vlakte gaat. "Op 4 april beslist de gemeenteraad", schrijft de gemeente Roosendaal in een presentatie over de gebiedsplannen. "En dan... aan het werk. De basis ligt er."

"Er is veel aandacht voor deze locatie en de gemeente doet haar best."

Wat er met die ratten gebeurt, is de vraag. Tegen ZuidWest Update zegt afvalbedrijf Saver dat de zaak de hoogste prioriteit heeft. "Er is veel aandacht voor deze locatie en de gemeente doet haar best. We werken samen aan een oplossing." Maar waar ze dan aan denken en wanneer ze dat willen doen, ligt open. "Die vraag ligt bij de gemeenteraad." Wel wijst het afvalbedrijf met een kritische vinger naar de winkeliers zelf. "De trieste conclusie is dat er rot fruit wordt gedumpt door sommigen. Daar komen de ratten op af", zegt Saver. De ondernemers hebben het er dus zelf ook een beetje naar gemaakt. Of in elk geval niet genoeg hun best gedaan om de ratten weg te houden.

"We moeten het geen McDonald's maken voor die beesten."