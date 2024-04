Meiden gezocht voor aanslag met explosief bij huis: scherven lagen overal

Een enorme knal en glasscherven door de hele woonkamer. Een bewoonster van een huis in het Ockenburghpark in Helmond kreeg de schrik van haar leven toen het raam van haar huis eind december werd weggeblazen door een explosief. De politie denkt dat de daders een paar meiden zijn. Ze verspreidde donderdag een opsporingsbericht.

De aanslag vond plaats in de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 december vorig jaar, maar nu pas brengt de politie de zaak naar buiten.

Die nacht zat de bewoonster van het huis rond half vier ’s nachts op de bank in de woonkamer, toen haar aandacht werd getrokken door rumoer op straat. Vlak nadat ze was opgestaan en bij de bank wegliep, volgde een enorme knal en vulde de kamer zich met rook. De glasscherven vlogen door de woonkamer en een grote ravage was het gevolg.

De bewoonster bleef ongedeerd en kwam met de schrik vrij. “Maar dit had heel anders kunnen aflopen. Als de vrouw nog in de kamer had gezeten, was zij zeer waarschijnlijk ernstig gewond was geraakt”, schrijft de politie.

Verdacht gedrag

De ruit is vermoedelijk opgeblazen met zwaar illegaal vuurwerk. De politie vermoedt dat de daders een paar meiden zijn. Op bewakingsbeelden is te zien dat eerst drie en later twee jonge vrouwen zich vlak voor de explosie verdacht gedragen voor het huis: “Wij verdenken hen van betrokkenheid bij deze aanslag. De telefoon van één van de personen licht geregeld op, dus er lijkt contact te zijn met iemand anders.”

De politie wil weten wie de jonge vrouwen zijn en met wie ze telefonisch contact hadden. Getuigen worden gevraagd zich te melden.