Ruud kan zo goed zout strooien dat hij de allerbeste van Nederland is

Zoals hij strooit, zo kan er niemand anders zout strooien. En dus is Ruud Jacobs uit Eindhoven verkozen tot Strooiheld van het jaar 2024. "Ja joh, hier heb ik als kind altijd van gedroomd", vertelt hij lachend.

"Als je mee wil doen in de gladheidsbestrijding, dan moet je wel een beetje gestoord zijn", lacht hij. Hij begint wat voorwaarden van het werk op te sommen. Veel 's nachts en weekenden werken, soms lange dagen, ongelukken zien en dealen met agressie op de weg. Maar als het gaat vriezen, dan is het ieder jaar weer liefde op het eerste gezicht.

Zaterdag tikt het kwik in Brabant royaal de 20 graden aan. IJskrabbers? Die hebben we ergens in het dashboardkastje begraven. De klok is vooruit gezet en de zomerbanden zitten erop geschroefd. En toch, uitgerekend nu, is Ruud Jacobs uitgeroepen tot de Strooiheld van het jaar.

Ruud is naast zijn werk als strooier bij de gemeente Eindhoven verantwoordelijk voor het onderhoud en de veiligheid van wegen, bruggen en sluizen. En begrijp hem niet verkeerd, ook dát is heel leuk. Maar winters zijn toch speciaal.

"Iedereen is blij om je te zien. Het is best ingewikkeld en technisch werk, maar met meteen resultaat", begint hij aan de lofzang voor zijn baan. "Je kijkt in de zijspiegel en de weg is schoon. En eerlijk is eerlijk, het verdient ook goed. Maar als je het alleen voor het geld doet, hou je het niet vol."

Nee, het zijn alleen de liefhebbers die op de wagens zitten. Soms al decennia lang. "Dat schept een band. Iedereen heeft z'n sores, maar je leert elkaar daar echt kennen. Soms ben je 10 uur lang samen aan het strooien, midden in de nacht. Dan is familie is en groot woord, maar zo voelt het wel, zeg maar."