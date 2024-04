Verband tussen corona en slechte luchtkwaliteit: ‘Was te verwachten’

Dat het coronavirus in Oost-Brabant erger om zich heen greep dan gemiddeld was al bekend. Nu bevestigt een onderzoek van het RIVM dat mensen in gebieden met een slechte luchtkwaliteit meer kans hebben om corona te krijgen en ernstiger ziek worden. “Dit was allang te verwachten”, zegt GGD-arts Jos van de Sande.

Het onderzoek is volgens de GGD-arts geen verrassing. “Natuurlijk was de start van carnaval in Oost-Brabant de grote boosdoener, maar dat het coronavirus zo lang heeft kunnen aanhouden heeft echt te maken met de luchtkwaliteit.” “Het is goed dat hier nu eens kritisch naar gekeken wordt”, zegt van de Sande. “Het aantal gevallen met Q-koorts in die regio was ook al opvallend hoog. Nu zien we dus dat de luchtkwaliteit bij infectieziekten echt wel effect heeft op de verspreiding.” Een buitenlands onderzoek toonde dit eerder al aan, maar nu blijkt het ook uit een Nederlands onderzoek. Luchtvervuiling zorgt niet voor de verspreiding van het virus, maar de kans op luchtwegaandoeningen en infecties is wel groter. Dit zorgt ervoor dat mensen uit regio’s waar de lucht vervuild is met ergere klachten in het ziekenhuis belanden. Bovendien zijn er meer mensen overleden aan corona. Als de lucht schoner was geweest, waren daar 400 tot 800 mensen minder overleden aan corona.

Een slechtere luchtkwaliteit kan komen door verkeer, industrie en veehouderij. Vooral de fijnstof die vrijkomt bij veehouderij heeft invloed op de kans op besmetting en de ernst van de ziekte. Ook fijnstof van wegverkeer heeft invloed op de ernst van de ziekte.

De kaart met het aantal corona- en Q-koortsbesmettingen lijkt erg veel op de kaart waarop de hoeveelheid fijnstof wordt aangegeven. Het zijn gebieden met veel traditionele veehouderijgebieden, een belangrijke bron van fijnstof. Volgens chirurg Ignas van Bebber kan dit geen toeval zijn. “Er zijn veel mensen met longklachten in Oost-Brabant.” De hoeveelheid fijnstof die in deze regio in de lucht zit, onder meer door de veehouderij en het verkeer, heeft er volgens hem wel aan bijgedragen dat de regio de coronahotspot van Nederland was.

"We moeten iets doen aan de intense veehouderij in het gebied."