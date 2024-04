Gezin ontsnapt net op tijd aan brand in woonwagen, dader eindelijk opgepakt

Een 36-jarige man uit Veldhoven is opgepakt voor het aansteken van een brand in Nistelrode in november 2020. Daarbij werden twee auto’s en een woonwagen verwoest. Een gezin dat in de woonwagen sliep, kon ternauwernood aan de vlammen ontsnappen. Jarenlang was de dader spoorloos, maar door nieuwe informatie heeft de politie nu toch iemand aangehouden.

De brand vond plaats op 4 november 2020. Rond kwart over vier ’s nachts werden twee auto’s in brand gestoken. Het vuur sloeg vervolgens over naar de woonwagen. De bewoners, een gezin met kinderen, moesten halsoverkop hun woning uitvluchten. Een van hen ademde daarbij rook in en werd met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er sprake bleek van brandstichting startte de recherche een onderzoek. Het duurde drie jaar tot er een verdachte werd aangehouden. Nieuwe informatie die de recherche onlangs kreeg, leidde tot een concrete verdenking van brandstichting tegen een 36-jarige man uit Veldhoven. Hij werd dinsdag in opdracht van de officier van justitie opgepakt. De man zit vast en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.