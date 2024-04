RKC scoort niet tegen Almere, maar pakt wel punt in strijd tegen degradatie

RKC en Almere City FC hebben elkaar donderdagavond in evenwicht gehouden. Het Eredivisieduel eindigde doelpuntloos. RKC kreeg de meeste kansen en zal daardoor het meest balen van de 0-0. Het leverde slechts één punt op in de strijd tegen degradatie.

Trainer Henk Fraser van RKC probeerde in de slotfase met een paar offensieve wissels nog de overwinning te pakken, maar een doelpunt bleef uit. Ook Michiel Kramer, in de 81e minuut ingevallen voor David Min, wist het verschil niet te maken. De Waalwijkse formatie is na Vitesse de ploeg met de minste gemaakte doelpunten: 25. Vitesse scoorde pas 22 keer.

RKC heeft met nog zes wedstrijden te spelen 24 punten, slechts twee punten meer dan Excelsior, dat op de zestiende plek staat. De nummer 16 moet aan het einde van het seizoen play-offs spelen om lijfsbehoud veilig te stellen.

RKC heeft dit seizoen pas zes keer gewonnen. Voor Almere City staat het aantal zeges op zeven.

Voor RKC staat zondag de belangrijke uitwedstrijd tegen FC Volendam op het programma. De nummer laatst van de eredivisie hield eerder op de avond Feyenoord op 0-0.