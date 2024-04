Man wordt beschoten in zijn auto en raakt gewond

Een man is vrijdagochtend lichtgewond geraakt bij een schietpartij in Casteren. Dat gebeurde rond halfzeven aan de Ingenieur Mettropweg in het buitengebied tussen Casteren en Hoogeloon. Volgens het slachtoffer zat hij in zijn auto en is hij door een groep mannen beschoten.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Mogelijk gaat het om een verkeersruzie. De auto waarin de man zat heeft schade aan het spatbord en een spiegel. De politie doet verder onderzoek.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.

