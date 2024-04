Of de Bauers na 20 jaar nog steeds populair zijn: heb je even?

Zelfs na twintig jaar is de docusoap van de Bauers nog mateloos populair. Maar liefst 1,5 miljoen kijkers stemden donderdagavond af op de eerste aflevering van de Bauers - 20 jaar later. "De afgelopen 20 jaar is er wel honderd keer gevraagd wanneer de docusoap weer op tv zou komen. We hebben het eens serieus met de kinderen besproken en hier zijn we dan twintig jaar later", vertelt Frans.

Vergeleken met 20 jaar geleden is er wel wat veranderd in het gezin van Mariska en Frans Bauer. "Toen hadden we nog maar twee kinderen en mijn carrière stond in de startblokken. Ik ben wel wat kilo's aangekomen." Niet alleen Frans is wat uitgedijd, ook zijn gezin is in omvang toegenomen. "Inmiddels hebben we vier kinderen, drie schoondochters, vijf hondjes en Mariska die alles regelt. We zijn een levendig gezin geworden."

In de Bauers - 20 jaar later is het dagelijkse wel en wee te volgen van de familie uit Fijnaart. De eerste aflevering stond in het teken van Frans zijn aanstaande vijftigste verjaardag. En als de zanger ergens een hekel aan heeft, dan is het wel het vieren van deze mijlpaal. Zijn zoons steken in de eerste aflevering intussen flink de draak met zijn fysieke ongemakken. Ouderdom komt immers met gebreken. Je zou het niet zeggen, maar Frans staat niet graag in de belangstelling. Daar denkt de familie anders over. Het wordt een feest met alles erop en eraan.