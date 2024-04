Arm en rijk leven in Eindhoven het meest gescheiden: bewoners merken niets

De rijkste en armste inwoners van Eindhoven ontmoeten elkaar steeds minder, volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Dat komt onder andere door de stijgende huizenprijzen in deze regio. Toch hebben bewoners van de Kerstroospleinbuurt niet het idee dat hun buren in de rijkere wijk de Roosten zich afzonderen. "Even goed contact met arme als rijke mensen."

Dat komt volgens de onderzoekers door de flinke stijging van de huizenprijzen in regio Eindhoven. Hierdoor worden de huizenbezitters rijker en wordt de omgeving minder toegankelijk voor mensen met een gemiddelde of kleine portemonnee.

In het onderzoek van het SCP is gekeken hoe de leefwerelden van de 20 procent rijkste Nederlanders en de 20 procent armste Nederlanders zijn veranderd tussen 2011 en 2020. Vooral in Eindhoven komen rijke bewoners minder in aanraking met mensen met gemiddelde of lage welvaart. Andersom ontmoeten arme mensen elkaar ook steeds vaker.

In twee wijken in Eindhoven die aan elkaar grenzen, merken mensen weinig van de scheiding tussen arm en rijk. Bewoners van de wijk de Roosten hebben met een besteedbaar inkomen van 58.000 euro per jaar ruim twee keer zoveel te besteden dan de bewoners van de Kerstroospleinbuurt. In deze wijk hebben bewoners gemiddeld een besteedbaar inkomen van zo'n 26.000 euro per jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau Statistiek.

Van gescheiden leefwerelden is echter geen sprake, volgens een mevrouw die erg te spreken is over de Kerstroospleinbuurt. "Ik vind het een leuke wijk. Bij ons in de straat staat iedereen voor elkaar klaar. Ik merk niet dat mensen in hun eigen bubbel blijven."

Een andere bewoonster sluit zich daarbij aan. "Ik denk zelf niet in klassen, maar in mijn beleving ontmoeten mensen van verschillende klassen elkaar wel." Daar denken ze in de naastgelegen wijk hetzelfde over.

Een bewoner van de wijk Roosten ziet dat net iets anders. "Ik denk dat de menging binnen de wijk beperkt is. In hun vrije tijd blijven rijk en arm toch een beetje in hun eigen bubbel leven. Vooral door de scholen in de buurt, mengen gezinnen met verschillende inkomens wel denk ik."