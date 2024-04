Bosz hoorde van zijn vrouw over gelijkspel Feyenoord: 'Stapje dichterbij'

PSV kwam deze week onverwacht een stapje dichter bij de landstitel. Concurrent Feyenoord liet twee punten liggen op bezoek bij hekkensluiter FC Volendam terwijl PSV won bij Excelsior. Het moet raar lopen wil het dit seizoen nog misgaan voor de Eindhovense club erkent ook trainer Peter Bosz: “We staan er wel erg goed voor.”

Peter Bosz zat donderdagavond niet met gebalde vuisten voor de TV toen Feyenoord twee punten liet liggen in en tegen Volendam. “Nee ik kwam er pas later achter. Ik was namelijk uiteten met technisch directeur Earnest Stewart. Pas toen onze vrouwen zich afvroegen wat Feyenoord had gedaan kwamen we achter de eindstand.”

De trainer moest toegeven dat het gelijkspel als een verrassing kwam. “Ik had geen rekening gehouden met het feit dat Feyenoord bij Volendam punten zou laten liggen. Maar het laat ook zien dat winnen niet vanzelfsprekend is. Niemand zag dit aankomen. Maar we zijn wel weer een stapje dichter bij de titel.”