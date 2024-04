Stijn heeft meer dan twintig oldtimers: 'Het is een liefde voor het leven'

Met het mooie weer komen veel oldtimers weer uit de garage. De meeste kans om er een te zien rijden heb je in Alphen-Chaam. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat er in deze gemeente meer dan 350 mensen zijn die een auto hebben van 40 jaar of ouder. Daarmee is Alphen-Chaam de oldtimerhoofdstad van ons land. Alphenaar Stijn Konings is een echte verzamelaar.

Bijna alle oldtimers van Stijn hebben een naam. "Dit is Jim," vertelt Stijn terwijl hij naar een GMC truck uit 1959 wijst. "Daarnaast staat mijn favoriet Woody. Die heet zo omdat hij houtfineer aan de zijkant heeft. Dat is Ari de Audi en helemaal achterin staat een Trabantje die Ulli heet. Die moest natuurlijk een Duitse naam hebben," zegt hij lachend.

Er verschijnt een trotse lach op het gezicht van Stijn als hij de deur van zijn loods opent. Zijn oldtimers glanzen ons tegemoet. "Het is mijn grote hobby. Ik hou van oude spullen, dat heb ik altijd al gehad. Ik vind het leuk om met de oldtimers bezig te zijn, steeds iets nieuws te zoeken, aan ze te sleutelen. En het is natuurlijk geweldig om erin te rijden."

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat er in de gemeente Alphen-Chaam de meeste oldtimers van ons land zijn. Daar kan Stijn wel om lachen. "Ik vrees dat ik daar voor een deel verantwoordelijk voor ben. Maar in deze regio rijden sowieso veel oude auto's rond, mensen houden daarvan."

De liefde voor oldtimers is bij hem met de paplepel ingegoten. "Mijn vader sleutelde heel graag aan oude auto's. Als kleine jongen vond ik het leuk om met hem mee te doen. Toen ik achttien werd heb ik mijn eerste autootje gekocht, een oud Golfje voor honderd gulden. Daar is mijn verzameling mee begonnen."

De oldtimers van Stijn zijn niet alleen om naar te kijken. "Nee hoor, ik rij er ook graag in. In principe doen ze het allemaal. Maar ze staan nu wel al lang in winterslaap hier in de loods." Hij pakt de sleutel van een witte Morris Minor en start de motor. De oldtimer begint te rijden en dat trekt veel bekijks. "Meestal moeten mensen lachen en steken ze hun duim omhoog. En oude mensen herkennen soms een oud model. Dat is ook leuk."

Het verzamelen van oldtimers is volgens Stijn allesbehalve saai. "Er is altijd wel iets dat piept, kraakt of bijgesteld moet worden. Maar ik vind dat leuk om te doen. Dit is gewoon genieten. Ik doe niets liever dan in het weekend een mooie oldtimer uit de schuur halen en een stukje gaan rijden. Het is een liefde voor het leven."