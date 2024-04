Spermadokter Karbaat verwekte nog veel meer kinderen: 'We zijn met 105'

Spermadokter Jan Karbaat heeft veel meer kinderen verwekt dan tot nu toe werd aangenomen. “We zijn inmiddels met 105 halfbroers en halfzussen”, zegt Annerie Meul uit Eindhoven. Stichting Donorkind die opkomt voor de belangen van donorkinderen bevestigt dit aantal. Vijf jaar geleden werd nog uitgegaan van 49 kinderen.

Donorkinderen kregen vijf jaar geleden bij de rechtbank in Rotterdam voor elkaar dat ze het DNA van Karbaat mochten gebruiken om zekerheid te krijgen over hun afstamming. De overleden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat bleek inderdaad de vader van 49 donorkinderen. De directeur van een voormalige spermabank bevruchtte in het geheim tientallen vrouwen met zijn eigen zaad.

Annerie Meul uit Eindhoven is het oudste ‘Karbaatkind’. Ze had niet verwacht dat er in vijf jaar tijd nog 56 halfbroers en halfzussen bij zouden komen. “Het is bijzonder. Vijf jaar geleden was het clubje veel kleiner, maar nu voelt het niet meer als broers en zussen. De groep is te groot. Het is niet meer te bevatten."

"Je herkent elkaar wel want we lijken ook allemaal op elkaar. We hebben trekken van elkaar. Je hebt een verwantschap, maar je pikt er een aantal uit met wie je contact hebt. In mijn geval stuk of tien. Daar spreek je mee af.”

Volgens Ties van der Meer van stichting Donorkind komen de donorkinderen achter de verwantschap door een match in een van de internationale DNA-databanken. “Voor adoptiekinderen en donorkinderen is dit een uitkomst. Er kan bijvoorbeeld ook gekeken worden of er een match is tussen een halfbroer en halfzus.”