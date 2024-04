Dierenopvang in Breda zoekt gastgezinnen voor kittens: 'Een prachtig taak'

Bij het dierenopvangcentrum in Breda komen jaarlijks veel zwangere poezen en kittens binnen. Het liefst willen zij de diertjes laten opgroeien in een gastgezin. Maar daar is een tekort aan. Tot verbazing van Anja en Pepijn Bodelier, gastouders sinds jaar en dag. “Het is een prachtige taak, maar wel iets dat je moet kunnen en willen doen.”

Hoe je het wendt of keert, een schattig plaatje is het in ieder geval. Anja en Pepijn uit Stampersgat vangen sinds een paar jaar kittens op. “Wij zijn nu pleegouders van Ruby. Ze is zwanger binnengekomen in het asiel en daarna naar ons gebracht. Drie weken geleden is ze hier bevallen.”

“Dat was een hele ervaring”, vertelt Pepijn. “Het was een bloederige toestand, maar wel erg mooi om mee te maken. Je kunt niet veel doen, maar toch wil je jezelf er goed in verdiepen om het goed te laten verlopen. Nu lopen hier zes prachtige kittens rond.”

De twee trotse gastouders hebben in huis een aparte kamer ingericht voor Ruby en haar jonge kroost. “Je krijgt veel hulp en spullen van het asiel, zoals voeding en medicijnen. We hebben ook wat mooie spullen van de buren gekregen, zoals een krabpaal en een mandje.”