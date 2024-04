Automobilist komt om het leven bij crash, belandde op verkeerde weghelft

Een 23-jarige automobilist uit het Belgische Pelt is vrijdagnacht om het leven gekomen op de N69 tussen Borkel en Valkenswaard. Hij belandde door nog onbekende oorzaak met zijn auto op de verkeerde weghelft en botste vervolgens tegen een boom langs de weg.

De man was onderweg van Valkenswaard naar België toen het mis ging. Hij slipte en raakte een afzetting aan de linkerkant van de weg. Daarna belandde hij met de auto tegen de boom.

Te hulp snellen

Mensen die het ongeluk zagen gebeuren, snelden te hulp maar de automobilist kon niet meer gered worden. Hoe het zo mis kon gaan op de N69 wordt onderzocht. Vanwege dit onderzoek werd de N69 in beide richtingen afgesloten. Zaterdagochtend is de weg nog altijd in beide richtingen dicht.

Er was geen ander verkeer bij de botsing betrokken. De Belg zat als enige in de auto.

Inhaalmanoeuvre

Een politieauto die zich spoedde naar de plaats van de crash raakte tijdens een inhaalmanoeuvre een middenafzetting. Daarbij raakte de politieauto zo beschadigd dat die versleept moest worden.