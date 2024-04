Ruziezoekers mishandelen man, slachtoffer blijft roerloos op grond liggen

Een 47-jarige Tilburger is vrijdagavond door een groep van zo'n tien raddraaiers in elkaar geslagen op de Heuvelring in Tilburg. Hij raakte flink gewond, meldt de politie. Volgens getuigen waren de daders duidelijk op zoek naar ruzie.

De raddraaiers kwamen rond halftien 's avonds in een kleine grijze auto aan op de Heuvelring. Die auto werd vlakbij het bushokje voor de bioscoop geparkeerd. Wat later sloten nog wat mannen zich bij hen aan en ontstond een groep van zo’n tien tot twaalf mensen. Getuigen zagen dat zij op zoek waren naar ruzie. Verdachten splitsen zich

Rond kwart voor elf werd de 47-jarige Tilburger daar het slachtoffer van. Hij werd dusdanig in elkaar geslagen dat hij een tijd lang roerloos en bloedend op de grond bleef liggen. Na de mishandeling splitste de groep verdachten zich. Een deel liep richting 013 en een ander deel richting het Pieter Vreedeplein. Toegesnelde EHBO’ers konden het slachtoffer moeilijk bij kennis krijgen. Hij werd daarom snel in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Daar kreeg hij onder meer hechtingen in zijn gezicht. De politie is op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling.