Vrouw verkracht door twee mannen op feestje: 1,5 jaar cel

Tersio H. (34)uit Tilburg en Joelson T. (35) uit Veldhoven moeten anderhalf jaar de cel in voor verkrachting. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag bepaald. De mannen verkrachtten een vrouw uit Arnhem op een dansfeestje in Tilburg in 2020. “Het was een verkrachting met nauwe en bewuste samenwerking”, zo oordeelde de rechtbank in Breda.

Het gezellige Kizomba-dansfeest in de nacht van 12 op 13 september eindigde voor de vrouw in een drama. Zij had veel interesse in Joelson en de twee gingen al tijdens het feest naar de slaapkamer van het kleine appartement om daar seks te hebben. Daar werden ze tot hun grote ergernis steeds gestoord door mensen die binnenkwamen of even door de deur gluurden.

En vanaf dat moment liepen ook de verhalen van de vrouw en de mannen uiteen, tijdens de zitting. Volgens de vrouw kwam Tersio binnen met zijn broek naar beneden. Ze stuurde hem weg, maar later, toen ze een tweede keer seks hadden, was hij toch weer in de slaapkamer.

'Wat snap je niet aan nee?'

Toen ze opzij keek zag ze Joelson naast zich staan en bleek dat Tersio zijn plaats had ingenomen en haar van achteren penetreerde. “Wat doe je hier? Wat snap je niet aan nee?”, riep ze. En Joelson zou hebben gezegd: “Hij wil ook graag, laat hem maar even.”

De vrouw deed alleen aangifte tegen Tersio, maar justitie vond dat beide mannen schuldig zijn aan verkrachting. Uit Whatsappberichten blijkt volgens justitie dat de mannen onder het mom van dansfeestjes eigenlijk uit waren op zoveel mogelijk seks met zoveel mogelijk vrouwen. In een groepsapp van de twee mannen met anderen werd gesproken over ‘prikken’ (seks), ‘ploegen’ (seks met meerderen tegelijk) en ‘locomotief’(achter elkaar penetreren).

Een appje van Joelson was, wat de officier van justitie betreft, het duidelijkste bewijs dat beide mannen bewust samen seks hebben gehad met de vrouw. Om kwart voor twee die nacht appte Joelson tijdens de seks met de vrouw aan zijn vriend Tersio dat ‘hij nu kon komen’. Gelijk daarna merkte de vrouw dat niet Joelson haar van achteren penetreerde maar Tersio. Beiden mannen hielden haar vervolgens vast, waardoor de vrouw ook niet weg kon.

'Die boy is te gretig'

Na de bewuste nacht spraken de mannen in de groepsapp verder over wat er gebeurd zou zijn. ‘Joelson heeft problemen met zijn meid. Die hebben we geploegd en nu is ze boos’, zo was er te lezen. ‘Bij Tersio is het misgegaan. Die boy is te gretig’.

Toen een screenshot werd gedeeld van een gesprek van de vrouw met de ex van Joelson waarin werd gesproken over verkrachting, stapten sommige mannen uit de groepsapp. En een ander stuurde nieuwe regels: ‘nee is nee, geen ploegen, geen vriendinnen, geen competitie’.

De vrouw heeft flink last van wat er die nacht op dat dat feestje in Tilburg is gebeurd. Ze is niet meer dezelfde persoon als voorheen, vertelde haar advocaat.

De rechtbank oordeelde dat beide mannen evenveel straf verdienen. Naast de celstraf van anderhalf jaar krijgen beide mannen ook nog een half jaar voorwaardelijke celstraf. Als ze de komende jaren nog eens in de fout gaan, moeten ze die ook uitzitten.