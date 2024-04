Man overleden na steekpartij, gewonde vrouw aangehouden

Een man is zaterdagnacht na een messteek om het leven gekomen aan de Zuid-Oosterstraat in Tilburg. Een paar honderd meter verderop vonden agenten een gewonde vrouw op straat. Zij is aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht.

Iemand die de bloedende man rond kwart over een 's nachts zag op straat liggen, waarschuwde de politie. Agenten spoedden zich daarop naar de Zuid-Oosterstraat. Zij reanimeerden het 41-jarige slachtoffer, maar korte tijd later overleed de man alsnog. Snij- en steekwonden

Tijdens de reanimatie werd een tweede gewonde gemeld. Deze vrouw werd op de hoek van de Zuid-Oosterstraat met de Tulpstraat gevonden, op nog geen honderd meter van het eerste slachtoffer. Ook zij heeft snij- en steekwonden. De vrouw was enigszins aanspreekbaar en werd in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Omdat nog onduidelijk is wat er precies is gebeurd, werd de vrouw aangehouden. Zij wordt vooralsnog als verdachte aangemerkt, meldt de politie. Agenten zijn een onderzoek gestart naar wat er zich deze nacht op en rond de Zuid-Oosterstraat heeft afgespeeld.

Hulpverleners in actie op de Zuid-Oosterstraat in Tilburg (foto: Marcel van Dorst/Eye4Images).